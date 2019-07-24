Хотел ввезти из РФ стероиды на миллион: в Сумской области задержали контрабандиста

СБУ блокировала контрабанду стероидов в Украине на миллион гривень.

В Сумской области в районе границы с Россией пограничники обнаружили вчера ночью мужчину с ящиками.

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По предварительно полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности, на одно из направлений госграницы был выслан совместный пограничный наряд, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу госпогранслужбы Украины.

В дальнейшем межведомственная группа, проверяя участок госграницы в районе н.п. Дмитровка, вблизи границы обнаружила и задержала гражданина Украины, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Рядом с мужчиной, который оказался жителем одного из приграничных населенных пунктов, находились 4 ящика с препаратами, которые, вероятно, содержат анаболические стероиды. В ящиках было более 2 560 упаковок с ампулами, бутылочками и пилюлями, всего 70 тысяч таблеток и около 60 тысяч ампул. Сумма оценки задержанного товара может достигать более миллиона гривень.

Правоохранители установили, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины.