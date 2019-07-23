На Волыни молния попала в подводу: конь погиб, мужчина - в реанимации (видео)

14-летний сын мужчины чудом не пострадал.

На Волыни молния попала в подводу, на которой ехали отец с сыном. Конь погиб, 45-летний мужчина сейчас в реанимации, парень чудом не пострадал. Мужчина говорит, что было сразу три молнии и последняя попала именно в них.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Произошло это в селе Рудка. Отец с сыном возвращались с поля, когда началась гроза. Одна из молний попала в коня. От мощного удара молнии мужчина потерял сознание, а его 14-летнего сына выбросило из повозки.

Скорая приехала через 3 минуты. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам врачей, мужчина является счастливым человеком, ведь, учитывая силу тока и напряжения, которые есть в канале молнии, он остался жив.

Медики в таких случаях советуют в первую очередь проверить пульс, лишь при его отсутствии начинать реанимацию.