В Днепропетровской области в поле сгорело 125 тонн соломы

Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара.

На Днепропетровской области в селе Булаховка Петропавловского района сегодня ночью сгорело около 125 тонн соломы, которая была складирована в тюках в поле на площади 0,3 га.

Как проинформировали УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре поступило в службу спасения «101» в 03:55.

Кроме спасателей ГСЧС, на место пожара прибыли сотрудники отделения местной пожарной команды Межирицкой объединенной территориальной громады.

Пожар был локализован в 4:36 и ликвидирован - в 05:30.

«Огнем уничтожено около 5 тыс. тюков соломы урожая 2018 и 2019 годов по 25 кг каждый. Общая масса уничтоженной соломы около 125 тонн», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают причину пожара.