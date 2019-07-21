В Житомирской области возле избирательного участка задержали трех вооруженных мужчин

У 20-летних мужчин обнаружили пистолет, биту и нож.

В городе Коростышев Житомирской области вблизи избирательного участка правоохранители задержали трех вооруженных парней, которые находились в автомобиле.

Как сообщил сегодня на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, это произошло около 9.20 возле одного из избирательных участков в г. Коростышев.

По его словам, подозрительных мужчин в автомобиле «ВАЗ» возле одного из участков райцентра заметил полицейский, охранявший правопорядок возле УИК, и сообщил об этом дежурному отдела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спецназовцы.

«В ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней. В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож. Молодые люди вместе с автомобилем доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия», - отметил Печененко.

Проводится проверка. Правоохранители определяются с правовой квалификацией этого события.