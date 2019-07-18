Под наркотиками и алкоголем: в Запорожской области водитель насмерть сбил двух велосипедистов

Среди погибших – 12-летний мальчик.

В Запорожской области водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, насмерть сбил двух велосипедистов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, ДТП произошло в городе Пологи 17 июля приблизительно в 21:20.

По данным полиции, водитель, 1995, г. р., на автомобиле «Ауди 80» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя велосипедистами.

В результате ДТП один из велосипедистов, 1975 г. р., погиб на месте, а другой, 2007 г. р., – умер в больнице.

По информации правоохранителей, водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он задержан в порядке статьи 208 УПКУ.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, ведется расследование.