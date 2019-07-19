Появились подробности жестокого убийства женщины в Киеве, которую нашли окровавленной на балконе (видео)

Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначили ряд экспертиз.

В одном из спальных районов столицы обнаружили труп 52-летней женщины со следами насильственной смерти. Тело нашли коллеги, которые волновались, что сотрудница не вышла на работу.

Тетя погибшей Людмилы Мухи не помнит себя от горя и пытается попасть в дом к убитой племяннице – женщину не пускают, потому что продолжаются следственные действия, говорится в сюжете ТСН.

Мария рассказывает, что полтора года назад от болезни умер муж Людмилы, она жила одна, дочь с внучкой живут в Москве. В личную жизнь племянницы тетя никогда не вмешивалась, но знает, что несколько недель назад через интернет Люда познакомилась с неким Олегом из Днепра, на десять лет моложе нее.

"Он приехал к ней на день рождения. Вот 10 числа он был. Он говорил, что он служил в АТО, что он сирота, мать умерла, а отца или убили, или повесился. Деньги у нее были, потому что дочка приезжала и привезла доллары на памятник. И у нее еще какая-то копейка была там, у нее было что брать", - утверждает родственница погибшей.

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Нового знакомого Люды видел ее 80-летний отец, но ничего подозрительного в мужчине не заметил. "На именины я приехал поздравить, и он в доме был, цветы, поздравил ее. Любовь такая была, обнимались, целовались", - рассказал Виктор Хоменко. Людмила продавала одежду на рынке неподалеку от дома. Когда не появилась на работу, коллеги заподозрили неладное. Ее телефон также не отвечал. Нашли ее дома на балконе в луже крови, рядом был разбитый стул. Крики и глухие звуки на балконе позапрошлой ночью слышала соседка. "Человек что-то сильно ругался, такой тупой звук был где-то после часу ночи", - говорит она.

Олега, с которым Людмила познакомилась в интернете и жила вместе в последнее время, задержали на Дарницком железнодорожном вокзале. Мужчина признался правоохранителям, что между ним и убитой якобы произошла ссора. "В ходе распития спиртных напитков на кухне у них возникла ссора, после чего она переросла в драку. Женщина начала бросаться на него с ножом, ему пришлось, чтобы унять, нанести несколько ударов, связать руки. У женщины черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, травма живота", - пересказали версию задержанного в полиции.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначили ряд экспертиз. Правоохранители ждут результатов вскрытия тела, чтобы окончательно установить причину смерти.

Как сообщалось, 18 июля в Киеве по адресу улица Чистяковская, 7, на балконе нашли окровавленную женщину.