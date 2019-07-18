В Киеве на балконе нашли тело женщины со связанными руками

Тело умершей обнаружила ее подруга на балконе.

В четверг, 18 июля, в Киеве по адресу улица Чистяковская, 7, нашли окровавленную женщину.

Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Тело находилось на балконе одной из квартир, передает "Информатор".

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Вызов на линию экстренных служб поступил около 08:40. По информации правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков.

К сожалению, женщина была мертва. У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. Предварительно, ее убили.

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщалось, 17 июля в 7:00 в Одессе погиб житель Днепра, 29-летний ведущий Щербаков Евгений Васильевич. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился.