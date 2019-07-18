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В Киеве на балконе нашли тело женщины со связанными руками

13:35, 18 июля 2019
Происшествия
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Медики после прибытия констатировали смерть женщины / фото dpchas.com.ua

Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Тело находилось на балконе одной из квартир, передает "Информатор".

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Вызов на линию экстренных служб поступил около 08:40. По информации правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков.

К сожалению, женщина была мертва. У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. Предварительно, ее убили.

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщалось, 17 июля в 7:00 в Одессе погиб житель Днепра, 29-летний ведущий Щербаков Евгений Васильевич. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился.

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Теги: #Киев#смерть#женщинапогода в Киеве