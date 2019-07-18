В Днепре конфликт из-за арбузов закончился поножовщиной (видео)

Молодого мужчину, который и был зачинщиком драки, подрезали ножом.

В Днепре в среду, 17 июля, произошел конфликт между торговцами арбузов и неадекватным прохожим. В результате драки последнего подрезали ножом.

Об этом сообщает "Информатор".

Читайте такжеПод Киевом мужчина упал с пятого этажа, спускаясь на простынях

Инцидент произошел возле магазина "АТБ", по адресу Коробова, 1 примерно в 20:00.

По словам одного из продавцов арбузов, к его торговой палатке подошел молодой человек в неадекватном состоянии. Он сказал, что хочет есть, но у него нет денег.

Торговец не хотел конфликта и дал парню половину арбуза, но тот захотел целый бесплатно. Когда же ему отказали, парень начал кричать, обзывать на всю улицу, бить товар и нападать на продавца.

Неравнодушный прохожий, увидев эту ситуацию, заступился за работника прилавка, влез в конфликт и ударил кулаком парня в лицо. Тот, пробежав на несколько метров от торговой точки, снова вернулся. Тогда проходивший мимо мужчина достал нож, ударил им в бок неадекватного парня, пристававшего к людям, и скрылся с места происшествия.

Раненого зачинщика стычки госпитализировали. Полиция разыскивает мужчину, подрезавшего парня.

Как сообщал УНИАН, в Днепре во время ссоры 24-летний парень с ножом набросился на свою мать. Женщина уже была мертва, а он продолжал наносить удары, после чего бросил орудие убийства и скрылся.