На Херсонщине шестилетний мальчик застрял на детской площадке (видео)

Детскую площадку поставили несколько лет назад перед выборами.

В Херсонской области спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли шестилетнего мальчика, который застрял головой в дырке на детской площадке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мальчик сунул голову в дыру, а вытащить не смог. Родители тоже не смогли помочь, поэтому вызвали профессионалов.

Чтобы разжать металл, те взялись за гидравлические щипцы и освободили ребенка.

Местные говорят, что площадку поставили несколько лет назад перед выборами. Безопасностью конструкции никто не занимался.

Как сообщал УНИАН, невероятное приключение пережили две девушки в Харькове. Так, 15 июля подруги отправились за покупками в ТЦ "Павловский". Они так долго выбирали вещи, что не заметили как торговый центр закрылся. Не придумав ничего лучшего, девушки вылезли на крышу, а оттуда позвонили в полицию и службу спасения. Неудачники-шопоголики сидели на крыше здания, пока за ними не приехали спасатели.