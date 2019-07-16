Экстремальный шопинг: в Харькове девушкам пришлось забраться на большую высоту ради спасения (фото, видео)

Харьковчане в сети очень бурно отреагировали на произошедшее.

Невероятное приключение пережили две девушки в Харькове. Так, 15 июля подруги отправились за покупками в ТЦ "Павловский". Они так долго выбирали вещи, что не заметили как торговый центр закрылся.

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Не придумав ничего лучшего, девушки вылезли на крышу, а оттуда позвонили в полицию и службу спасения. Неудачливые шопоголики сидели на крыше здания, пока за ними не приехали спасатели, пишет "ГородХ".

По данным правоохранителей, девушки - учащиеся одного из харьковских колледжей. Им по 16 лет.

Харьковчане в сети очень бурно отреагировали на произошедшее.

"Они просто экстремалки какие-то, а не любительницы пошопиться", - отметила харьковчанка Ксения.

"Вот объясните мне, как можно не заметить, что магазин закрывается? Они что, от вида какой-то кофточки потеряли сознание и закатились под прилавок, что их никто не увидел? Или в туалете уснули?" - предполагает Елена.

"В магазине должна быть пожарная сигнализация или охрана, в конце концов. Или они как раз от охраны и прятались?", - недоумевает Татьяна.

Полиция зарегистрировала информацию в Журнале единого учета сообщений.

Правоохранители выясняют истинную причину того, почему девочки оказались на крыше.