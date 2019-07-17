На Ривненщине двоих детей засыпало песком в карьере

Одного ребенка уже достали из-под завала.

Сегодня, 17 июля, вблизи села Ясногорка Ровенской области в результате сдвига песчаного карьера засыпало двоих детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Одного ребенка местные жители достали из-под завала. Ее доставили в больницу. Поиски второго ребенка продолжаются.

Отмечается, что к поискам привлечено местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в Ровенской области 14 июля трое злоумышленников похитили мужчину, отвезли в лес и избили до смерти. Группу организовал пасынок погибшего.