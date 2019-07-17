В Одессе к 5 годам тюрьмы приговорили водителя, сбившего насмерть двоих пешеходов

Родственники погибших утверждают, что обвиняемый – дрифтер и ранее уже был участником ДТП.

Сегодня Приморский районный суд Одессы приговорил к 5 годам лишения свободы водителя BMW, который в 2018 году сбил насмерть двоих пешеходов на остановке.

Как передает корреспондент УНИАН, подсудимый Олег Семиренко – виновник аварии, произошедшей на 6-й станции Большого Фонтана, заявил, что раскаивается в содеянном, признает свою вину и утверждает, что сбил людей ненамеренно.

В частности, установлено, что 8 сентября около 21.00 водитель, двигаясь на автомобиле BMW M5 по ул. Фонтанская дорога, грубо нарушил правила дорожного движения – проигнорировал требования красного сигнала светофора и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который начал движение на разрешенный сигнал светофора.

Читайте такжеВ Харькове "новая Зайцева" на авто врезалась в агитационную палатку (фото)

В результате столкновения BMW M5 выехал за пределы проезжей части, где сбил группу пешеходов, из которых двое погибли на месте происшествия.

Представитель прокуратуры настаивал на 8 годах тюрьмы, адвокат – на трех годах условно с испытательным сроком один год, аргументируя тем, что его подзащитный признал свою вину.

Родственники погибших утверждают, что подсудимый – дрифтер и ранее уже был участником ДТП. Они заявляют, что иномарка мчалась со скоростью почти 140 км/ч.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября 2018 года при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта. В результате ДТП два человека погибли, пятеро госпитализированы. Прокуратура сообщила о подозрении 27-летнему водителю BMW.