Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: есть жертвы, много пострадавших (фото, видео)

Участок, где произошло ДТП, в сторону Киева полностью перекрыт. Образовалась пробка.

В понедельник, 15 июля, под Киевом на 34 километре Житомирской трассы произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo.

Автомобили столкнулись вблизи населенного пункта Гуровщина. Три человека погибли и 18 пострадали. Авария случилась около 05:40, передает "Информатор".

Читайте такжеВ Запорожской области микроавтобус Управления государственной охраны попал в ДТП

По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам произошло столкновение двух автомобилей. Также маршрутка снесла отбойник.

Пострадавших пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу с различными травмами. Водитель также был госпитализирован в больницу. К сожалению, водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте.

На данный момент движение по Житомирской трассе затруднено. Автомобили пускают только по половине дороги. Участок, где произошло ДТП, в сторону Киева полностью перекрыт. Образовалась пробка. На месте работают экипажи полиции, медики и спасатели ГСЧС.

"Информация официально подтверждена: увеличилось число погибших в результате этой аварии. Это уже три человека. Все они пассажиры Ford, который утром направлялся в больницу, вез пострадавшего", - говорится в сообщении ТСН.

Ранее на автодороге Н-14 «Николаев-Снигиревка» автомобиль ВАЗ совершил наезд на группу несовершеннолетних велосипедистов и вылетел в кювет. В происшествии пострадали шестеро детей.