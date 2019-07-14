Под Николаевом ВАЗ влетел в группу детей на велосипедах – шестеро пострадавших (видео)

По предварительным данным, 25-летний водитель авто в инциденте не пострадал.

На автодороге Н-14 «Николаев-Снигиревка» автомобиль ВАЗ совершил наезд на группу несовершеннолетних велосипедистов и вылетел в кювет. В происшествии пострадали шестеро детей.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции Николаевской области, авария произошла в районе села Красное Витовского района. В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 17-ти лет, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, 25-летний водитель авто, житель Николаева, в инциденте не пострадал.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия

Ранее сообщалось, что в Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Daewoo и Changhe Idea, в результате чего пострадали двое детей и двое взрослых.