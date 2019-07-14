На Сумщине разбился вертолет МИ-2, пилот погиб
18:45, 14 июля 2019Происшествия
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Авиационная катастрофа произошла во время работ по опрыскивания полей.
Причины падения вертолета выясняются / фото: ГСЧС
В Сумской области в результате падения вертолета погиб его пилот.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"14 июля в 15.29 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета МИ-2. Вследствие авиационной катастрофы погиб 1 человек (пилот)", - говорится в сообщении.
Причины падения вертолета выясняются.
От ГСЧС привлечено 9 спасателей и три единицы техники.
Как сообщал УНИАН, 7 июля в Полтавской области в результате падения легкомоторного самолета один человек погиб, еще один травмирован.
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