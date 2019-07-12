В Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского - СМИ

Помимо дома Зеленских, в городе "заминированы" еще несколько десятков объектов.

Сегодня в Кривом Роге "заминировали" несколько десятков объектов. Среди них больницы, детские сады, торговые центры. Также неизвестные сообщили о минировании дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщает "Первый Криворожский", сообщение о минировании поступило на адрес СБУ в Киеве ещё примерно в 14:00. Речь шла о том, что взрывчатка находится в больницах, роддомах, детских садах, гипермаркетах центральном вокзале города и доме родителей Владимира Зеленского.

Некоторые объекты уже успели проверить специалисты, взрывчатку не нашли. Сейчас отрабатывают оставшиеся здания.

Отметим, что на сегодня у Зеленского запланирован визит в родной город.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент уже посетил Днепр, где заявил, что договорился с мэром города Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.