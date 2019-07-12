Зеленский: Филатов уйдет в отставку, если Центральный мост в Днепре не отремонтируют до 14 сентября (видео)

Зеленский подчеркнул, что главным является комфорт горожан, и отметил, если мост отремонтируют, то он приедет на его открытие 14 сентября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Об этом президент сообщил журналистам во время рабочей поездки в Днепропетровскую область. Видео общения со СМИ размещено на странице Офиса президента в Facebook.

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет - то господин Филатов напишет (заявление - УНИАН) об увольнении и уйдет в отставку», - заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что главным является комфорт горожан, и отметил, если мост отремонтируют, то он приедет на его открытие.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Богдан подчеркнул, что это должно быть не «бутафорское» открытие, а открытие качественного моста. «Президент сам первый на КАМАЗе будет ехать через мост», - пошутил Богдан.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, мэр Борис Филатов отметил, что с президентом они заключили пари о завершении строительства моста. «Через полтора месяца, в День города, мы его (мост - Ред.) завершим. Проложим новую троллейбусную линию. То есть фактически мы на завершающей стадии», - сказал он.

По данным пресс-службы, автодорожный мост через р. Днепр был построен в октябре 1966 года и до 2017 года его капитальный ремонт не проводился. Общая длина моста составляет 1477,43 м с учетом правобережного путепровода над ул. Сичеславская Набережная.

Во время реконструкции моста выполняются капитальный ремонт аварийных балок пролетных строений, капитальный ремонт прогонов с заменой дефектных балок, капитальный ремонт элементов деформационных швов и опор сетей наружного освещения. Также будет осуществлен капитальный ремонт лестницы моста, дефектных конструкций опорных частей и опор Центрального моста.