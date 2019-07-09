В Киеве на час продлят работу общественного транспорта 10 и 13 июля из-за фестиваля Atlas Weekend

Фестиваль Atlas Weekend будет проходить в национальном комплексе «Экспоцентр Украины» с 9 по 14 июля.

В столице общественный транспорт будет работать на час дольше ночью 10 и 13 июля в связи с проведением Atlas Weekend.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, метрополитен в ночь с 9 июля на 10 июля и в ночь с 12 июля на 13 июля продлит работу на один час.

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Кроме того, на период проведения фестиваля в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, будет предусмотрена возможность ограничения на вход для пассажиров станций метрополитена «Выставочный центр», «Васильковская».

Также «Киевпастранс» продлит на один час работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 9 июля на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля, организовав перевозки пассажиров после прохождения последних пар поездов.

В частности, будет продлена работа ряда маршрутов, курсирующих возле станций метро:

автобусных - № 3Т, 56, 99;

троллейбусных - № 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;

трамвайных - № 8, 28, 33;

автобусных в режиме маршрутного такси - № 166, 182, 208, 500, 502, 550.

Также «Киевпастранс» в ночь на 11, 12, 14 и 15 июля продлит в час работу троллейбусов маршрутов № 11, 12, 43, 45, автобусов маршрута № 56 и автобуса в режиме маршрутного такси № 208.

Atlas Weekend будет проходить в национальном комплексе «Экспоцентр Украины» с 9 по 14 июля.