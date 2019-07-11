На Николаевщине в ДТП погиб 10-летний мальчик, который находился за рулем

Ребенка за руль посадил отец, который находился в салоне автомобиля в качестве пассажира.

Сегодня, 11 июля, примерно в 09:00 в Николаевской области на автодороге «Ольшанское-Николаев» вблизи пгт. Ольшанское Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей в результате которого погиб 10-летний мальчик, который находился за рулем одного из них.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Opel и ВАЗ-2105, за рулем которого находился малолетний местный житель.

В результате столкновения транспортных средств 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, 30-летний пассажир Ваза, отец погибшего, и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи Следственного управления ГУ НП в Николаевской области, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и спасатели.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства автоаварии, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля конвоя и иномарки погибли двое военнослужащих, еще семеро пострадали.