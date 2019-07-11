Умерла девушка, которую поджег жених в Запорожье (фото, видео)

Перед этим пострадавшая пережила две операции.

В Запорожье умерла Анастасия Ковалева — девушка, которую поджег ее возлюбленный.

После двух операций по пересадке кожи сердце девушки остановилось, передает местный сайт "Акцент", ссылаясь на собственные источники.

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9 июля мать пострадавшей сообщала о пережитой операции. Сердце Анастасии останавливалось, но врачам удалось вернуть ее к жизни. Ее состояние расценивали как стабильно тяжелое.

Несмотря на то, что девушка вела здоровый образ жизни, организм ее не смог справиться. Чуда не произошло — при ожогах кожи в 90% редко кому удается выжить.

Напомним, в Запорожской области 2 июля после 21:00 во время внезапной ссоры 29-летний мужчина облил свою сожительницу, 1997 года рождения, горючим веществом и поджег ее.

Поджег он ее якобы из-за ревности. Уже в суде мужчина плакал и объяснял - хотел таким образом "укрепить отношения" - не сжигать, а только напугать.