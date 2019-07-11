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Умерла девушка, которую поджег жених в Запорожье (фото, видео)

09:22, 11 июля 2019
Происшествия
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Травмы были настолько серьезными, что врачи не брались делать никаких прогнозов о здоровье Анастасии / фото соцсети

После двух операций по пересадке кожи сердце девушки остановилось, передает местный сайт "Акцент", ссылаясь на собственные источники.

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9 июля мать пострадавшей сообщала о пережитой операции. Сердце Анастасии останавливалось, но врачам удалось вернуть ее к жизни. Ее состояние расценивали как стабильно тяжелое.

Несмотря на то, что девушка вела здоровый образ жизни, организм ее не смог справиться. Чуда не произошло — при ожогах кожи в 90% редко кому удается выжить.

Напомним, в Запорожской области 2 июля после 21:00 во время внезапной ссоры 29-летний мужчина облил свою сожительницу, 1997 года рождения, горючим веществом и поджег ее.

Поджег он ее якобы из-за ревности. Уже в суде мужчина плакал и объяснял - хотел таким образом "укрепить отношения" - не сжигать, а только напугать.

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Теги: #смерть#Запорожье#поджог