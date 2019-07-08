В Харькове произошло жуткое ДТП: погибли два водителя (фото, видео)

Следователи теруправления ГБР расследуют обстоятельства ДТП.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Харькове, в результате которого погибли два водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

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По их предварительной информации, 7 июля 2019 года около 00:45 автомобиль марки «CheryAmulet» под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполіції в Харьковской области на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 "стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Daewoo Lanos».

В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного уголовно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).