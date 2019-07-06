Под Киевом фура проехалась по упавшей с мопеда женщине (фото)

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В селе Хотяновка, которое расположено в Вышгородском районе Киевской области, произошло смертельное ДТП с участием фуры DAF и мопеда.

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Авария случилась 5 июля около 19:20. В результате ДТП погибла женщина, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, фура и мопед, за рулем которого находилась женщина, ехали в попутном направлении, в сторону села Новоселки. Во время движения женщина начала обгонять грузовик по правой стороне.

При совершении маневра женщина 1949 года рождения потеряла управление и упала. Она залетела под колеса грузовика, который ее переехал. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Как сообщал УНИАН, 1 липня на Волині фура розтрощила швидку. Загинув 75-річний хворий та його донька.