Под Киевом фура проехалась по упавшей с мопеда женщине (фото)
09:46, 06 июля 2019Происшествия
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От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Под Киевом женщина упала с мопеда и попала под колеса грузовика / фото Роман Барабаш / Информатор
В селе Хотяновка, которое расположено в Вышгородском районе Киевской области, произошло смертельное ДТП с участием фуры DAF и мопеда.
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Авария случилась 5 июля около 19:20. В результате ДТП погибла женщина, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, фура и мопед, за рулем которого находилась женщина, ехали в попутном направлении, в сторону села Новоселки. Во время движения женщина начала обгонять грузовик по правой стороне.
При совершении маневра женщина 1949 года рождения потеряла управление и упала. Она залетела под колеса грузовика, который ее переехал. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
От полученых травм женщина скончалась на месте / фото Роман Барабаш / Информатор
Как сообщал УНИАН, 1 липня на Волині фура розтрощила швидку. Загинув 75-річний хворий та його донька.
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