Масштабный пожар на полях возле Днепра устроили фермеры (видео)

Фермеры подожгли стерню, и огонь мгновенно охватил 3 гектара поля. Возгорание тушили несколько часов.

В пригороде Днепра горело поле. Дымовую атаку там устроили местные фермеры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Едкий запах не давал жителям окрестных сел свободно дышать, а пламя могло подобраться к жилищам. Как выяснилось, после сбора урожая фермеры подожгли стерню сразу в нескольких местах, поэтому огонь мгновенно охватил 3 гектара поля. Спасателям пришлось несколько часов заливать возгорание, его потушили.

Всего лишь за сутки из-за поджогов стерни в области возникли 4 пожара.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 июля жители разных уголков Днепра наблюдали густой дым и зарево в районе жилого массива Игрень. Масштабный пожар уничтожил более 3 гектаров поля.