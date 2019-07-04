Огненный ад: в Днепре произошел масштабный пожар (фото, видео)

Что стало причиной пожара — пока неизвестно.

Вечером 3-го июля жители разных уголков Днепра наблюдали густой дым и зарево в районе жилмассива Игрень. Масштабный пожар уничтожил более 3 гектаров поля.

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Первое сообщение о возгорании поступило около 20:30, и на место сразу направили бригаду спасателей. На месте оказалось, что в поле есть сразу несколько очагов возгорания, а потому на помощь направили еще несколько пожарно-спасательных бригад, сообщает "Информатор".

Пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила, что в поле начала гореть стерня, а очаги возгорания находились на большом расстоянии друг от друга. По состоянию на 21:40, огонь уничтожил около 3 гектаров поля. Что стало причиной пожара — пока неизвестно.

На месте было достаточно сильное задымление, а едкий запах гари был слышен за несколько километров. Спасателям потребовалось более трех часов, чтобы полностью потушить горящее поле.

Ранее сообщалось, что 4 июля вблизи Станицы Луганской горит заминированный лес.