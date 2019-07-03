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В Одессе останавливали движение трамваев и троллейбусов из-за рухнувших деревьев

23:02, 03 июля 2019
Происшествия
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Иллюстрация / informator.ua

В Одессе в результате непогоды остановлено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов, на контактные сети которых упали деревья.

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Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», сегодня во время ливня, сопровождавшегося сильным порывистым ветром, на многих улицах на контактную сеть упали деревья.

В частности, деревья рухнули на центральных улицах - Пантелеймоновской, Преображенской, Ольгиевской, Пастера, Генуэзской, а также в районе Центролита. Это привело к прекращению работы трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5, 10, 11, 15, 28 и троллейбусных маршрутов №№ 2, 5, 7.

На всех местах над устранением завалов работают бригады указанного предприятия.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области в результате падение деревьев, которое произошло из-за осложнения погодных условий, пострадали 2 человека.

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Теги: #Одесса#троллейбус#трамвай#непогода#общественный транспортпогода в Одессе