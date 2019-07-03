В Черновицкой области из-за падения деревьев в результате непогоды пострадали 2 человека
В 10 населенных пунктах области частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.
В Черновицкой области в результате падение деревьев, которое произошло из-за осложнения погодных условий, пострадали 2 человека.
В Чернигове сильный ветер вырвал деревья и повредил линии электропередач (фото)
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"2 июля в результате падения деревьев пострадало 2 человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ГСЧС, в 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.
Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине обесточены более полутысячи населенных пунктов.
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