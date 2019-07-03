В Черновицкой области из-за падения деревьев в результате непогоды пострадали 2 человека

В 10 населенных пунктах области частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

В Черновицкой области из-за падения деревьев пострадали два человека / фото УНИАН

В Черновицкой области в результате падение деревьев, которое произошло из-за осложнения погодных условий, пострадали 2 человека.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 июля в результате падения деревьев пострадало 2 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГСЧС, в 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов частично повреждены крыши около 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Украине обесточены более полутысячи населенных пунктов.