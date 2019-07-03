Взрыв гранаты на детплощадке под Днепром: стало известно о состоянии раненых детей (видео)

Все дети остаются в больнице.

Жизнь всех шестерых детей, пострадавших от взрыва гранаты на детской площадке на Днепропетровщине, вне угрозы.

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Об этом сообщили медики, говорится в сюжете "ТСН.Утро". "Накануне вечером старшего из раненых детей, 16-летнего парня, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких и теперь подросток дышит самостоятельно. Он и 5-летний мальчик приняли на себя главный удар во время взрыва. Обоих детей изрешетило осколками гранаты", - сообщили журналисты

В больнице остаются и другие четверо детей, всех их прооперировали.

Как сообщал УНИАН, 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области произошел взрыв. Шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет получили травмы различной степени тяжести.

В полиции расследуют факт взрыва по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).