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Опубликованы фото с места крушения самолета на Харьковщине

09:09, 03 июля 2019
Происшествия
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В сети показали фотографии с места крушения самолета Л-39 в Харьковской области, в результате которого пострадал пилот.

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Снимки с места аварии в Facebook опубликовало сообщество "Армия Inform". Самолет разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Пилоту удалось успешно катапультироваться и приземлиться. После этого курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что серьезных травм не получил.

Как сообщалось, на Харьковщине 2 июля во время учебно-тренировочного полета упал военный самолет Л-39.

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Теги: #самолет#катастрофа#Харьковпогода в Харькове