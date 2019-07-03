Опубликованы фото с места крушения самолета на Харьковщине

Создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии.

В сети показали фотографии с места крушения самолета Л-39 в Харьковской области, в результате которого пострадал пилот.

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Снимки с места аварии в Facebook опубликовало сообщество "Армия Inform". Самолет разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Пилоту удалось успешно катапультироваться и приземлиться. После этого курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что серьезных травм не получил.

Как сообщалось, на Харьковщине 2 июля во время учебно-тренировочного полета упал военный самолет Л-39.