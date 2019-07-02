На Харьковщине упал военный тренировочный самолет (фото)

Пилот успел катапультироваться и не пострадал.

На Харьковщине во время учебно-тренировочного полета упал военный самолет Л-39.

Читайте такжеАвиакатастрофа в Ривненской области: найдены тела всех погибших военнослужащих

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, сегодня, 2 июля, около 16.00 во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация.

«Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений не имеет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, самолет упал в поле вблизи поселка Староверовка Купянского района.

«Благодаря уверенным действиям руководителя полетов и умелым действиям курсанта жертв и пострадавших нет», - добавили в министерстве.

Назначена специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии.

В то же время на сайте полиции Харьковской области сообщается, что инцидент произошел в селе Западное Двуречанского района.

По предварительным данным, падение самолета под управлением курсанта высшего учебного заведения произошло из-за отказа двигателя во время учебного полета. Пилот совершил аварийное катапультирование, в результате падения самолет загорелся.

Аэро L-39 «Альбатрос» (Aero L-39 Albatros) — учебно-тренировочный чешский самолет, разработанный в эпоху Холодной войны в Чехословакии. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран Варшавского договора, серийно производился до 1999 года.