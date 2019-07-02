Взрыв на детплощадке возле Днепра: Зеленский взял расследование трагедии под контроль

В настоящее время двое пострадавших детей находятся в реанимации, еще четверо – в травматологии.

Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в Канаде, взял под личный контроль расследование обстоятельств взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка на Днепропетровщине, в результате которого пострадали шестеро детей.

Об этом после совещания заявил в. и. о. главы Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Батура, сообщает пресс-служба ОГА.

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«Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке. Глава государства подчеркнул, что должны быть выяснены все обстоятельства трагедии и привлечены к ответственности виновные лица», - отметил Батура.

По его словам, сейчас пострадавшим от взрыва оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Они находятся в детской областной больнице в Днепре. Самому младшему пострадавшему пять лет, самому старшему – 16.

«Двое ребят – в реанимации в тяжелом состоянии. У них минно-взрывные травмы, проникающие ранения. Детей уже прооперировали. Еще четверо детей в состоянии различной тяжести – в травматологии. У них переломы и осколки. Двоих из них прооперировали», - сообщил и. о. директора Днепропетровской областной детской больницы Александр Хитрик.

Как сообщал УНИАН, 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области произошел взрыв. Шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет получили травмы различной степени тяжести.

В полиции расследуют факт взрыва по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).