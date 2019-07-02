Возле Львова во время движения загорелся грузовик с древесным углем (фото)

Спасатели предполагают, что произошло самовозгорание груза от высокой температуры воздуха.

На кольцевой дороге Львова во время движения вспыхнул пожар в прицепе грузового автомобиля, который перевозил древесный уголь. Огонь уничтожил почти 13 тонн груза.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, 1 июля поступило сообщение о пожаре в с. Пидберезци Пустомытовского района в прицепе грузового автомобиля MAN.

Читайте такжеВо Львове на территории развлекательного центра дерево упало на людей: пятеро травмированных

«Спасатели предотвратили сгорание грузовика. Огнем уничтожено 12785 кг древесного угля, поврежден прицеп на площади 35 кв.м», - отмечается в сообщении.

К ликвидации пожара привлекалось 15 спасателей и 3 единицы спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Как сообщает издание «Винниковский вестник», дорожное происшествие случилось на кольцевой дороге Львова, вблизи винниковского моста.

По данным спасателей, причиной пожара могло стать самовозгорание древесного угля от высокой температуры воздуха.