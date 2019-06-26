"Я им мешаю": бабушка убитого полицейскими 5-летнего мальчика пожаловалась на бездействие силовиков

Адвокат семьи, Андрей Левковец сообщил, что ГБР игнорирует 15 ходатайств о проведении тех или иных следственных действий, о заведении дел против подозреваемых и допросах.

Бабушка пятилетнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают двух экс-сотрудников полиции, пожаловалась президенту Владимиру Зеленскому, что Государственное бюро расследований (ГБР) не реагирует на ее запросы о ходе расследования.

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Об этом сообщает Громадське. «У меня неоднозначное отношение к расследованию. Я им постоянно звоню, но никакой реакции на мои звонки, чтобы меня приняли в ГБР. Они говорят, что я им мешаю. Однажды я туда попала. Следователь мне сказал: "А вам легче, если они все четверо будут сидеть?". ГБР на мои обращения не реагирует. Они берут меня за плечи и разворачивают, чтобы я отсутствовала при следственных экспериментах», - заявила она.

Адвокат семьи, Андрей Левковец сообщил, что ГБР игнорирует 15 ходатайств о проведении тех или иных следственных действий, о заведении дел против подозреваемых и допросах.

«Мы обращаемся к президенту Украины с просьбой и требованием обеспечить соблюдение конституционных прав семьи Тлявовых, справедливый суд и расследование. Мы не просим президента давить на правоохранительные органы, однако мы просим обеспечить надлежащее функционирование системы», - заявил адвокат.

Он считает, что ГБР «покрывает преступления полицейских».

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Приходько и Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Они попали в 5-летнего Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали.

3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК). 4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.