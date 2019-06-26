Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: адвокат заявляет о причастности полиции к уничтожению доказательств

Адвокат семьи застреленного мальчика просит президента Украины обеспечить конституционное право потерпевших на справедливое следствие и суд, и заявляет о круговой поруке в системе МВД, которое не желает сдавать своих сотрудников, несмотря на подозрение в совершении ими тяжкого преступления.

Полиция способствовала уничтожению доказательств по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат семьи Тлявовых Андрей Левковец на пресс-конференции.

Левковец отметил, что у него есть претензии как к Национальной полиции, так и к Государственному бюро расследований, которое сейчас ведет следствие по убийству ребенка.

Адвокат отмечает, что стреляли из огнестрельного оружия по меньшей мере три человека, а, возможно, и четверо, включая несовершеннолетнего. Однако следствие выдвинуло подозрение только двум - полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу.

«Мы не понимаем, как могут выдвинуть подозрение только двоим, когда всем известно, что стреляли четверо», - сказал он, добавив, что на месте, откуда велся огонь, также находились несовершеннолетний сын Приходько Станислав, и еще один гражданин, который не является правоохранителем, Дмитрий Кривошей.

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Поэтому, по мнению адвоката, подозрение должно быть вручено также и Кривошею и несовершеннолетнему Станиславу Приходько - за хулиганство.

Кроме того, добавил он, есть основания вручить Приходько-старшему также подозрение о вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Левковец рассказал, что обращался по этому поводу к следователям Государственного бюро расследований, однако никакого ответа не получил, так же, как не получил его на адвокатские обращение о проведении дополнительных допросов, сбора дополнительных доказательств, которые помогли бы определить, кто именно выстрелил в ребенка.

«ГБР просто молчит, даже не имеет отказов, которые мы могли бы обжаловать в суде», - отметил адвокат.

Также Левковец выражает претензии к Национальной полиции по поводу того, что из-за ее бездействия были утрачены важные доказательства в первые часы после преступления. А именно, не была проведена экспертиза на состояние опьянения подозреваемых и экспертиза на наличие на руках остатка пороха.

«Также не понятно, почему было фактически потеряно оружие, и это при том, что именно полицейские задержали подозреваемых. Они знали о месте преступления, оружие было уже потеряно, хотя подозреваемые до приезда правоохранителей не знали, что в отношении них проводятся следственные действия. Мы считаем, что либо с разрешения сотрудников полиции, либо сами сотрудники сообщили родственникам подозреваемых или другим лицам, которые спрятали оружие, чтобы виновные не были привлечены к ответственности», - подчеркнул адвокат.

Также он рассказал, что в связи с вышеупомянутыми нарушениями со стороны полицейских и следователей ГБР пострадавшие обратились к директору ГБР Роману Трубе и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой о личном приеме, «однако до сих пор на эти обращения нет никакой реакции, как ее нет на аналогичную просьбу о личном приеме и от уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы».

В связи с этим Левковец публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Мы обращаемся к президенту Украины как к гаранту Конституции с просьбой и требованием обеспечить соблюдение конституционного права семьи Тлявовых на справедливое следствие, суд и неотвратимость наказания виновных в убийстве ребенка. Мы не просим президента давить на правоохранителей, склонять их к принятию определенных решений, но просим обеспечить надлежащее функционирование системы», - подчеркнул Левковец.

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Также он сообщил, что на сегодняшний день еще нет результатов экспертизы, из какого типа оружия был смертельно ранен мальчик, «хотя можно предположить - это было именно огнестрельное оружие, поскольку от места, откуда стреляли, до места ранения - расстояние около 200 метров».

Левковец выразил сомнения, что это преступление будет расследовано объективно, поскольку система МВД в этом случае, как и в других делах, где требуется привлекать к ответственности именно правоохранителей, не желает сдавать своих.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Приходько и Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.