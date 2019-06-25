В Киеве будут судить извращенца, нападавшего на женщин в туалетах торгового центра

Полтавчанин в маске врывался в кабинки и совершал в отношении жертв сексуальное насилие.

Киевская местная прокуратура № 5 завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя города Полтавы по фактам нападений на женщин в туалетах ТЦ «Эпицентр».

Читайте такжеНа Волыни по подозрению в развращении 5-летней девочки задержали 41-летнего мужчину

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, в марте этого года мужчина, прикрыв лицо медицинской маской, врывался в кабинки туалетов и с применением физического насилия совершал в отношении женщин действия сексуального характера.

По результатам следствия ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что 24 июня, в Умани мужчина на улице напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.