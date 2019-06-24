На выходных в Украине утонули 42 человека

Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области.

На выходных, 22 и 23 июня, в Украине утонули 42 человека, среди погибших - трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Так, 23 июня на озере Вырлица в Дарницком районе Киева спасатели достали из водоема тело утонувшего ребенка 2009 года рождения. В то же время на р. Десна, на Золотом пляже Чернигова утонул мальчик 2010 года рождения.

Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня вода унесла жизни 63-х человек. В Черниговской области и в г. Киеве количество погибших составляет 45 человек и 42 человека соответственно. Более 30-ти утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

В общем, с начала года на водоемах страны утонуло 583 человека, из которых 63 ребенка. При этом спасены 198 человек, в том числе 30 детей.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области во время купания в реке утонул 10-летний мальчик.