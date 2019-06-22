Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти ребенка, проводится проверка других обстоятельств.

В Житомирской области во время купания в реке утонул 10-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, сообщение о происшествии поступило вчера около 17.30.

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На месте происшествия, на берегу реки Выспа недалеко от поселка Романов, полицейские выяснили, что компания детей играла, прыгая в воду с высоты. В какой-то момент дети заметили отсутствие одного из друзей и бросились в водоем на поиски.

Когда мальчика достали из воды, признаков жизни он уже не подавал, спасти его не удалось.

Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти ребенка, проводится проверка других обстоятельств.