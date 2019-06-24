В Киеве средь бела дня банда в балаклавах закидала маршрутки "коктейлями Молотова" (видео)

Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями.

В Киеве на Героев Днепра банда в балаклавах средь бела дня подожгла маршрутки «коктейлями Молотова» и скрылась на мопедах.

Об этом сообщает «Информатор», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел около 13:30 в понедельник, 24 июня, в Оболонском районе Киева на улице Героев Днепра.

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Отмечается, что группа мужчин в балаклавах подожгла маршрутки на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород. После поджога неизвестные скрылись на мопедах.

Водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями, и, предварительно, обошлось без пострадавших. В столице ввели план «Перехват».

По словам очевидцев, к маршруткам подбежали пять человек, разбили стекло со стороны водителя и кинули туда дымовую шашку, а с другой стороны банку с горючим веществом. После этого скрылись. На видео можно увидеть, что нападавших было как минимум шестеро.

На месте работают правоохранители. Детали случившегося выясняются.