В Одессе неизвестные подожгли автомобиль активиста «Дорожного контроля» (фото)

В полиции случившееся пока не комментируют.

В центре Одессы неизвестные подожгли автомобиль представителя организации «Дорожный контроль» Алексея Булгара.

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Об этом в Facebook сообщили представители организации. Как отмечается, припаркованный на перекрестке улиц автомобиль Volvo загорелся на пересечении улиц Пантелеймоновской и Гимназической вчера около 21.00.

По информации активиста Дмитрия Жмуры, злоумышленники уже четвертый раз поджигают автомобиль, принадлежащий Булгару.

В полиции случившееся пока не комментируют.