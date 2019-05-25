В Одессе неизвестные подожгли автомобиль активиста «Дорожного контроля» (фото)
13:21, 25 мая 2019Происшествия
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В полиции случившееся пока не комментируют.
В центре Одессы неизвестные подожгли автомобиль представителя организации «Дорожный контроль» Алексея Булгара.
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Об этом в Facebook сообщили представители организации. Как отмечается, припаркованный на перекрестке улиц автомобиль Volvo загорелся на пересечении улиц Пантелеймоновской и Гимназической вчера около 21.00.
По информации активиста Дмитрия Жмуры, злоумышленники уже четвертый раз поджигают автомобиль, принадлежащий Булгару.
В полиции случившееся пока не комментируют.
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