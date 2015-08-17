Милиция начала расследование по факту надругательства над могилой Нигояна

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД в Днепропетровской области, в ночь на 16 августа неустановленные лица перекопали место захоронения и похитили из могилы 7 елок (четыре обычные и три канадские).

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По данному факту Солонянским райотделом милиции начато уголовное производство по ч.1 ст.297 УКУ (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до трёх лет, или лишение свободы на тот же срок.

Справка УНИАН. Нигоян похоронен в селе Березноватовка Солонянского района Днепропетровской области.