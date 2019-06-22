В Одессе на пляж с прибрежного склона рухнула иномарка

Хозяйка забыла поставить ее на тормоз.

В Одессе сегодня на пляж с прибрежного склона рухнула иномарка.

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Об этом сообщила Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета.

"22 июня, заступив на смену, матрос-спасатель коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" обнаружил перевернутое авто на пляже Лейтенанта Шмидта. Сотрудники убедились, что пострадавших нет. Также была вызвана полиция", - сказано в сообщении.

Установлено, что женщина среднего возраста, припарковала Daewoo Lanos примерно в 5:40, но не заблокировала стояночный тормоз. В результате машина съехала на пляж, и перевернулась.

Позднее прибыл кран с эвакуатором и забрал автомобиль с пляжа.

Со слов очевидцев, инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана. В социальных сетях свидетели случившегося сообщили, что машина сначала покатилась, а после "полетела кубарем" со склона, приземлившись прямо на пляж.

Люди отмечают, что никто не пострадал из-за раннего времени суток – на пляже почти не было отдыхающих.