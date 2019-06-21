Нападение на видеоператора в Харькове: полиция объявила подозрение еще двум мужчинам

В Харькове следователи сообщили о подозрении еще двум лицам, причастным к нападению на видеооператора во время конфликта на территории ТЦ «Барабашово» 7 июня.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, в ходе проведения досудебного следствия полицейские установили 21 и 37-летнего мужчин.

Как выяснило следствие, 7 июня двое харьковчан на территории торгового центра присоединились к группе других лиц, препятствовавших профессиональной деятельности журналиста.

«Они сначала угрожали оператору насилием, потом преследовали, догнав, начали толкать, а когда мужчина упал на землю, били ногами. Кроме этого, 37-летний мужчина поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. 37-летнему мужчине - по ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 июня на территории ТЦ «Барабашово» в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте принимали участие 50 представителей «Национального корпуса» и предприниматель, который на законных основаниях арендовал в центре магазин. В результате драки пострадали 9 человек, в том числе 36-летний оператор одного из харьковских телеканалов. По данным полиции, неизвестные избили его и завладели его видеокамерой. Каретой скорой неотложной помощи мужчину доставили в больницу.

В «Нацкорпуск» заявили, что его представители не имеют отношения к конфликту на территории ТЦ.

Через несколько дней 26-летнему местному жителю было объявлено о подозрении в избиении телеоператора. Впоследствии ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.