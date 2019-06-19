В Украине "заминировали" три аэропорта и два вокзала

Пассажиров эвакуировали с помещений в Киеве, Одессе и Львове.

Правоохранителям сообщили о "минировании" аэропортов в Одессе и Киеве, а также киевского и львовского железнодорожных вокзалов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"И в завершение волшебного вечера "замечательного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он.

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"Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацией людей. Простите за временные неудобства, но мы должны заботиться о Вашей безопасности", – добавил Омелян.

В частности, в Киеве правоохранители закрыли здание вокзала из-за сообщения о минировании. Как сообщает Громадське, перекрыты входы в Центральный и Южный вокзалы.

Вместе с тем, пассажиров направляют к поездам через боковые подземные переходы.

На место происшествия приехали кинологи, и пожарный грузовик ГСЧС. В то же время, поезда курсируют без изменений в расписании.

Напомним, 10 июня в ГСЧС поступило сообщение о якобы минировании аэропорта "Киев" ("Жуляны") и нескольких зданий в центре Киева.