В Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны" и несколько зданий в центре

Ранее сегодня была проверена информация о якобы заминированных 5 станциях метро и зданиях Верховной Рады и Министерства обороны.

В Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о якобы минировании аэропорта "Киев" ("Жуляны") и нескольких зданий в центре Киева.

Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

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"На электронный адрес Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило новое письмо, в котором сказано о минировании шести зданий в центре Киева. И в частности, в том числе, аэропорт "Жуляны", - сказала она.

Комментируя проверку объектов, в отношении которых ранее сегодня поступила информация о якобы заминировании, Блищик отметила, что проверены 5 станций метро, здания Верховной Рады и Министерства обороны, а три университета и два магазина еще ждут проверку.

Как сообщал УНИАН, ранее в полицию поступило несколько сообщений о минировании Верховной Рады Украины, министерства, пять станций метро и других объектов.