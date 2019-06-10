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В Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны" и несколько зданий в центре

16:33, 10 июня 2019
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

В Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о якобы минировании аэропорта "Киев" ("Жуляны") и нескольких зданий в центре Киева.

Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

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"На электронный адрес Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило новое письмо, в котором сказано о минировании шести зданий в центре Киева. И в частности, в том числе, аэропорт "Жуляны", - сказала она.

Комментируя проверку объектов, в отношении которых ранее сегодня поступила информация о якобы заминировании, Блищик отметила, что проверены 5 станций метро, здания Верховной Рады и Министерства обороны, а три университета и два магазина еще ждут проверку.

Как сообщал УНИАН, ранее в полицию поступило несколько сообщений о минировании Верховной Рады Украины, министерства, пять станций метро и других объектов.

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Теги: #Киев#ГСЧС#минированиепогода в Киеве