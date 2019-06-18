В Харьковщине эвакуируют 38 зданий из-за "заминирования"

Бомбы ищут в "Таврии В", БЦ "Протон", "Ашанах" на Салтовке и Алексеевке, а также ТРЦ "Павловском".

В Харькове и Харьковской области одновременно "заминировали" 38 объектов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Информация о готовящихся взрывах в жилых домах, больницах, аэропорте и нескольких ТЦ поступила в полицию сегодня, 18 июня.

В частности, пользователи соцсетей сообщили "минировании" "Таврии В", БЦ "Протон", "Ашана" на Салтовке и Алексеевке, а также ТРЦ "Павловский". В данный момент проводится эвакуация граждан.

Как сообщал УНИАН, в течение первых трех месяцев 2019 года в Киеве стало больше ложных сообщений о заминировании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за это время из 138 фактов анонимных сообщений было раскрыто 57. Правоохранители задержали 49 псевдоминеров, им грозит до 6 лет лишения свободы.