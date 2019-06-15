В Киеве задержали 49 псевдомінерів за первых три месяца 2019 года

Им грозит до 6 лет лишения свободы.

В течение первых трех месяцев 2019 года в Киеве стало больше ложных сообщений о заминировании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за это время из 138 фактов анонимных сообщений было раскрыто 57. Правоохранители задержали 49 псевдоминеров, им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Как отмечают в Киевсовете, за первый квартал в столице было совершено 16 тысяч уголовных преступлений. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако, кроме сообщений о минировании, в столице увеличились объемы нелегального оборота оружия.

«Это связано прежде всего с проведением операции Объединенных сил на востоке страны. Так, с начала года зарегистрировано 137 уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, в Виннице эвакуировали людей из 28 объектов в городе из-за сообщения о заминировании детских садов, торговых центров, железнодорожного вокзала, жилых домов и общественного транспорта.