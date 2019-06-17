На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП: погибли три человека, еще четверо госпитализированы (фото)

Авария случилась ночью в 10-ти километрах от села Воробьевка Великомихайловского района Одесской области.

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли три человека, еще четверо госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, авария произошла сегодня ночью в 10-ти километрах от села Воробьевка Великомихайловского района.

Читайте такжеДТП в Ужгороде: 21-летняя водитель Porsche Cayenne выехала на встречную полосу и протаранила Ford (фото)

Водитель автомобиля Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине «ВАЗом».

«От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом», - сообщили в главке.

В результате аварии водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» получили тяжелые травмы, от которых умерли по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 11 июня в Тячевском районе на Закарпатье грузовик Зил-131 слетел с дороги в горную реку - погибли пять человек.