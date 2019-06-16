Под Николаевом загорелся полигон с отходами (фото)

Произошло возгорание мусора на ориентировочной площади 2000 кв. м.

В селе Весняное под Николаевом горит полигон твердых бытовых отходов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, информация о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов КП «Николаевкоммунтранс» на ул. Новой в с. Весняное Николаевского района области поступила в 16:05.

«По указанному адресу направлены дежурные отделения 2 и 19 государственных пожарно-спасательных частей, дежурные смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что горит мусор на ориентировочной площади 2000 кв. м и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов сейчас укрощают очаги горения», - говорится в сообщении.

От ГСЧС работают 11 человек личного состава, 3 единицы техники, от КП «Николаевкоммунтранс» - 1 бульдозер, который засыпает мусор слоем почвы, решается вопрос о дополнительном привлечении инженерной техники, добавили в ведомстве.