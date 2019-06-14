Девять лет скрывался от полиции: в Киеве вынесли подозрение уличенному в растрате чиновнику

Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении по факту присвоения средств в особо крупных размерах экс-директору одного из столичных коммунальных предприятий, который в течение девяти лет скрывался от правоохранительных органов.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева. "Бывший чиновник, работая в должности директора коммунального предприятия, за 2006-2007 гг перевел на счета фиктивных предприятий около 5 млн гривен за предоставление ими юридических услуг, а именно представление интересов коммунального предприятия в судах различных инстанций. Однако фактически договорных отношений не было, а денежные средства были присвоены чиновником. Почти 9 лет с момента установления обстоятельств этого преступления чиновник скрывался от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать, сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, досудебное расследование продолжается.