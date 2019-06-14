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Полиция Харькова устроила обыски по делу о сносе бюста Жукова - активист (видео)

08:12, 14 июня 2019
Происшествия
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В Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта / фото Медиапорт

Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиме Зинченко в деле о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

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Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко.

Он обнародовал видео, на котором видно правоохранителей.

Обыски в Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.

Быстриченко отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.

Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.

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Теги: #обыски#Харьковпогода в Харькове