Полиция Харькова устроила обыски по делу о сносе бюста Жукова - активист (видео)
Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиме Зинченко в деле о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.
Читайте такжеСвержение памятника Жукову в Харькове: полиция открыла два уголовных производства
Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко.
Он обнародовал видео, на котором видно правоохранителей.
Обыски в Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.
У харьковского активиста Валентина Дуды проходит обыск по делу о сносе памятника маршалу Жукову. Одновременно правоохранители обыскивают квартиру еще одного активиста Максима Зинченко.— Nakipelo (@nakipelotv) June 13, 2019
Быстриченко отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.
Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).
В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.
Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.