Полиция Харькова устроила обыски по делу о сносе бюста Жукова - активист (видео)

Сейчас известно о следственных действиях по двум адресам.

Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиме Зинченко в деле о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

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Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко.

Он обнародовал видео, на котором видно правоохранителей.

Обыски в Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.

У харьковского активиста Валентина Дуды проходит обыск по делу о сносе памятника маршалу Жукову. Одновременно правоохранители обыскивают квартиру еще одного активиста Максима Зинченко. — Nakipelo (@nakipelotv) June 13, 2019

Быстриченко отметил, что Зинченко, к которому пришли с обысками, не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.

Напомним, в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова обсудить с общественностью ситуацию с памятником Жукову.