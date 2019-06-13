На Лысой горе в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами и взрывчаткой (фото)

Всего в двух пакетах было обнаружено 53 запала к гранатам, патроны и взрывные устройства.

На Лысой горе в Киеве обнаружены два пакета с боеприпасами и взрывчаткой.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, тайник обнаружили детективы и участковые офицеры Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве во время обследования территории.

На месте находки работали эксперты-взрывотехники, а следователи задокументировали происшествие.

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«Всего изъято 53 предмета, внешне похожих на боеприпасы и взрывчатку: противопехотная мина, пять тротиловых шашек разного веса, 100 граммов пластида, два взрывателя, 10 запалов к разным гранат, 8 корпусов гранат, 16 патронов калибра 9 мм, два электродетонатора и 8 капсюль-детонаторов. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз», - сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту средств поражения поймали в Полтаве торговца оружием и боеприпасами.